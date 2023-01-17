Огаркова Степанида Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти16.01.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1834 и 1843
Сын: Агарков Кузьма Иерофеевич
Отец ребёнка: Огарков Ерофей Петрович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Захарова Феодосия Ерофеевна
Отец ребёнка: Огарков Ерофей Петрович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Огарков Ерофей Петрович
Рождение ребёнка
18.10.1847 ст.
Дочь: Анастасия Ерофеевна
Отец ребёнка: Огарков Ерофей Петрович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Огарков Терентий Иерофеевич
Отец ребёнка: Огарков Ерофей Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.01.1866
Причина смерти: припадки