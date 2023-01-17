Огаркова Степанида Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огаркова Степанида Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

16.01.1866

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1834 и 1843

Сын: Агарков Кузьма Иерофеевич

Отец ребёнка: Огарков Ерофей Петрович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Захарова Феодосия Ерофеевна

Отец ребёнка: Огарков Ерофей Петрович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Огарков Пётр Иерофеевич

Отец ребёнка: Огарков Ерофей Петрович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
18.10.1847 ст.

Дочь: Анастасия Ерофеевна

Отец ребёнка: Огарков Ерофей Петрович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1851

Сын: Огарков Терентий Иерофеевич

Отец ребёнка: Огарков Ерофей Петрович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
16.01.1866
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Причина смерти: припадки
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