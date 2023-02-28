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Агарков Кузьма Иерофеевич

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Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

Между 1834 и 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1834 и 1843

Отец: Огарков Ерофей Петрович

Мать: Огаркова Степанида Афанасьевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Анна Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1863

Сын: Агарков Иоанн Кузьмич

Мать ребёнка: Агаркова Елизавета Николаевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
17.01.1871 ст.

Сын: Агарков Афонасий Кузьмич

Мать ребёнка: Агаркова Елизавета Николаевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1873 ст.

Сын: Агарков Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Агаркова Елизавета Николаевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
13.02.1876 ст.

Сын: Агарков Павел Кузьмич

Мать ребёнка: Агаркова Елизавета Николаевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агаркова Елизавета Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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