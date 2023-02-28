Агарков Кузьма Иерофеевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1834 и 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1834 и 1843
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Анна Кузьминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1863
Мать ребёнка: Агаркова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
17.01.1871 ст.
Мать ребёнка: Агаркова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
14.03.1873 ст.
Мать ребёнка: Агаркова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
13.02.1876 ст.
Мать ребёнка: Агаркова Елизавета Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно