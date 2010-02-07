Дюсембеков Ғани Мухаметов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюсембеков Ғани Мухаметов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1933

Дата смерти

07.02.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1957

Дочь: Дюсембекова Камажай Ғаниевна

Мать ребёнка: Болотбекова Бауртай

Рождение ребёнка
09.08.1958

Сын: Дюсембеков Алибек Ғаниевич

Мать ребёнка: Болотбекова Бауртай

Рождение ребёнка
18.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болотбекова Бауртай

Рождение ребёнка
20.11.1966

Сын: Дюсембеков Амыр Ганиевич

Мать ребёнка: Болотбекова Бауртай

Рождение ребёнка
19.08.1970

Дочь: Дюсембековна Бахтчимал Ғаниевна

Мать ребёнка: Болотбекова Бауртай

Рождение ребёнка
26.04.1972

Сын: Дюсембеков Омержан Ғаниевич

Мать ребёнка: Болотбекова Бауртай

Смерть
07.02.2010
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