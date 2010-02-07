Дюсембеков Ғани Мухаметов
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1933
Дата смерти07.02.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.10.1957
Дочь: Дюсембекова Камажай Ғаниевна
Мать ребёнка: Болотбекова Бауртай
Рождение ребёнка
09.08.1958
Сын: Дюсембеков Алибек Ғаниевич
Мать ребёнка: Болотбекова Бауртай
Рождение ребёнка
18.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Болотбекова Бауртай
Рождение ребёнка
20.11.1966
Мать ребёнка: Болотбекова Бауртай
Рождение ребёнка
19.08.1970
Дочь: Дюсембековна Бахтчимал Ғаниевна
Мать ребёнка: Болотбекова Бауртай
Рождение ребёнка
26.04.1972
Сын: Дюсембеков Омержан Ғаниевич
Мать ребёнка: Болотбекова Бауртай
Смерть
07.02.2010