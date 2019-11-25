Болотбекова Бауртай
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1932
Дата смерти25.11.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.10.1957
Дочь: Дюсембекова Камажай Ғаниевна
Отец ребёнка: Дюсембеков Ғани Мухаметов
Рождение ребёнка
09.08.1958
Сын: Дюсембеков Алибек Ғаниевич
Отец ребёнка: Дюсембеков Ғани Мухаметов
Рождение ребёнка
18.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дюсембеков Ғани Мухаметов
Рождение ребёнка
20.11.1966
Отец ребёнка: Дюсембеков Ғани Мухаметов
Рождение ребёнка
19.08.1970
Дочь: Дюсембековна Бахтчимал Ғаниевна
Отец ребёнка: Дюсембеков Ғани Мухаметов
Рождение ребёнка
26.04.1972
Сын: Дюсембеков Омержан Ғаниевич
Отец ребёнка: Дюсембеков Ғани Мухаметов
Смерть
25.11.2019