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Болотбекова Бауртай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1932

Дата смерти

25.11.2019

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1957

Дочь: Дюсембекова Камажай Ғаниевна

Отец ребёнка: Дюсембеков Ғани Мухаметов

Рождение ребёнка
09.08.1958

Сын: Дюсембеков Алибек Ғаниевич

Отец ребёнка: Дюсембеков Ғани Мухаметов

Рождение ребёнка
18.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дюсембеков Ғани Мухаметов

Рождение ребёнка
20.11.1966

Сын: Дюсембеков Амыр Ганиевич

Отец ребёнка: Дюсембеков Ғани Мухаметов

Рождение ребёнка
19.08.1970

Дочь: Дюсембековна Бахтчимал Ғаниевна

Отец ребёнка: Дюсембеков Ғани Мухаметов

Рождение ребёнка
26.04.1972

Сын: Дюсембеков Омержан Ғаниевич

Отец ребёнка: Дюсембеков Ғани Мухаметов

Смерть
25.11.2019
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