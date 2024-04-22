Марченко (Marchenko) (От Третьякова) Петр Дмитриевич (Petr Dmitriyevich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко (Marchenko) (От Третьякова) Петр Дмитриевич (Petr Dmitriyevich)

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Место рождения

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.06.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: ?

Мать: Прасковья Назаровна

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.05.1930

Сын: Марченко Георгий Петрович

Мать ребёнка: Марченко Галина

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Рождение ребёнка
22.10.1936

Сын: Марченко Михаил Петрович

Мать ребёнка: Марченко Прасковья Корнеевна

Выселок в 5км от с.Сидорово, Курагинского района Красноярского края
Рождение ребёнка
28.01.1939

Дочь: Масюк Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Марченко Прасковья Корнеевна

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Военная служба
21.07.1941
Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Курагинский РВК
Рождение ребёнка
1945

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Марченко Прасковья Корнеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марченко Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марченко Прасковья Корнеевна

Работа или профессия
Неизвестно
сельскохозяйственное производство
Смерть
?.06.1943
Ленинградский фронт
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Неизвестно
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