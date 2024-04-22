Марченко (Marchenko) (От Третьякова) Петр Дмитриевич (Petr Dmitriyevich)
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти?.06.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: ?
Мать: Прасковья Назаровна
Рождение ребёнка
09.05.1930
Сын: Марченко Георгий Петрович
Мать ребёнка: Марченко Галина
Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Рождение ребёнка
22.10.1936
Мать ребёнка: Марченко Прасковья Корнеевна
Выселок в 5км от с.Сидорово, Курагинского района Красноярского края
Рождение ребёнка
28.01.1939
Дочь: Масюк Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Марченко Прасковья Корнеевна
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Военная служба
21.07.1941
Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Курагинский РВК
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Марченко Прасковья Корнеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марченко Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
сельскохозяйственное производство
Смерть
?.06.1943
Ленинградский фронт
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Неизвестно