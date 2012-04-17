Калбизов Рамазан Сиражутинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1984
Рождение ребёнка
17.04.2012
Дочь: Калбизова Амина Рамазановна
Мать ребёнка: Бахулиева Зубайрижат Яхьяевна
Рождение ребёнка
09.07.2014
Дочь: Калбизова Малика Рамазановна
Мать ребёнка: Бахулиева Зубайрижат Яхьяевна
Рождение ребёнка
18.12.2021
Дочь: Калбизова Оксана Рамазановна
Мать ребёнка: Бахулиева Зубайрижат Яхьяевна
Бракосочетание
Неизвестно