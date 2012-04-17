Калбизов Рамазан Сиражутинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калбизов Рамазан Сиражутинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1984

Отец: Калбизов Сиражутин Рамазанович

Мать: Абдулкадырова Раиса Нуруллаевна

Рождение ребёнка
17.04.2012

Дочь: Калбизова Амина Рамазановна

Мать ребёнка: Бахулиева Зубайрижат Яхьяевна

Рождение ребёнка
09.07.2014

Дочь: Калбизова Малика Рамазановна

Мать ребёнка: Бахулиева Зубайрижат Яхьяевна

Рождение ребёнка
18.12.2021

Дочь: Калбизова Оксана Рамазановна

Мать ребёнка: Бахулиева Зубайрижат Яхьяевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахулиева Зубайрижат Яхьяевна

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