Бахулиева Зубайрижат Яхьяевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахулиева Зубайрижат Яхьяевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.2012

Дочь: Калбизова Амина Рамазановна

Отец ребёнка: Калбизов Рамазан Сиражутинович

Рождение ребёнка
09.07.2014

Дочь: Калбизова Малика Рамазановна

Отец ребёнка: Калбизов Рамазан Сиражутинович

Рождение ребёнка
18.12.2021

Дочь: Калбизова Оксана Рамазановна

Отец ребёнка: Калбизов Рамазан Сиражутинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калбизов Рамазан Сиражутинович

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