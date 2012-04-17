Бахулиева Зубайрижат Яхьяевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.2012
Дочь: Калбизова Амина Рамазановна
Отец ребёнка: Калбизов Рамазан Сиражутинович
Рождение ребёнка
09.07.2014
Дочь: Калбизова Малика Рамазановна
Отец ребёнка: Калбизов Рамазан Сиражутинович
Рождение ребёнка
18.12.2021
Дочь: Калбизова Оксана Рамазановна
Отец ребёнка: Калбизов Рамазан Сиражутинович
Бракосочетание
Неизвестно