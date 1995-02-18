Абдулкадырова Раиса Нуруллаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдулкадырова Раиса Нуруллаевна

Абдулкадырова Раиса Нуруллаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1960

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1960

Отец: Абдулкадыров Нурулла Абдулкадырович

Мать: Абдулкадырова Зувижат Ахмедовна

Рождение ребёнка
16.08.1984

Сын: Калбизов Рамазан Сиражутинович

Отец ребёнка: Калбизов Сиражутин Рамазанович

Рождение ребёнка
25.11.1985

Сын: Калбизов Али Сиражутинович

Отец ребёнка: Калбизов Сиражутин Рамазанович

Рождение ребёнка
18.02.1995

Дочь: Калбизова Салихат Сиражутиновна

Отец ребёнка: Калбизов Сиражутин Рамазанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калбизов Сиражутин Рамазанович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close