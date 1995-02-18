Абдулкадырова Раиса Нуруллаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1960
Рождение ребёнка
16.08.1984
Сын: Калбизов Рамазан Сиражутинович
Отец ребёнка: Калбизов Сиражутин Рамазанович
Рождение ребёнка
25.11.1985
Сын: Калбизов Али Сиражутинович
Отец ребёнка: Калбизов Сиражутин Рамазанович
Рождение ребёнка
18.02.1995
Дочь: Калбизова Салихат Сиражутиновна
Отец ребёнка: Калбизов Сиражутин Рамазанович
Бракосочетание
Неизвестно