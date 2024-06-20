Семенова Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Семенов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Семенов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенов Анатолий
Отец ребёнка: Семенов Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно