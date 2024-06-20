Семенова Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Овчинников Петр Никитович

Мать: Кирюшина Ксения Косьмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Семенов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Семенов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Анатолий

Отец ребёнка: Семенов Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно

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