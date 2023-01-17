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Демид Антонов

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Место рождения

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Магор Антон Георгиев

Мать: Матрена Михайлова

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Варвара Демидова

Мать ребёнка: Анна Кузьмина

Стомятка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Минай Демидов

Мать ребёнка: Анна Кузьмина

Стомятка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1845
Переведен в № 9 д. Стомятка из № 11 с. Полуево.
Рождение ребёнка
1848

Сын: Василий Демидов

Мать ребёнка: Анна Кузьмина

Стомятка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Лукерья Демидова

Мать ребёнка: Анна Кузьмина

Стомятка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Кузьмина

Место жительства
Неизвестно
Стомятка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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