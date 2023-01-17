Демид Антонов
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Магор Антон Георгиев
Мать: Матрена Михайлова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Варвара Демидова
Мать ребёнка: Анна Кузьмина
Рождение ребёнка
1845
Сын: Минай Демидов
Мать ребёнка: Анна Кузьмина
Место жительства
1845
Переведен в № 9 д. Стомятка из № 11 с. Полуево.
Рождение ребёнка
1848
Сын: Василий Демидов
Мать ребёнка: Анна Кузьмина
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Лукерья Демидова
Мать ребёнка: Анна Кузьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Кузьмина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно