Матрена Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1809
Отец ребёнка: Магор Антон Георгиев
Рождение ребёнка
01.01.1812
Сын: Василий Антонов
Отец ребёнка: Магор Антон Георгиев
Рождение ребёнка
1814
Сын: Василий Антонов
Отец ребёнка: Магор Антон Георгиев
Рождение ребёнка
1818
Сын: Фома Антонов
Отец ребёнка: Магор Антон Георгиев
Рождение ребёнка
1823
Сын: Демид Антонов
Отец ребёнка: Магор Антон Георгиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Магор Антон Георгиев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850