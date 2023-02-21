Матрена Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1809

Сын: Магор Евстафий Антонов

Отец ребёнка: Магор Антон Георгиев

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1812

Сын: Василий Антонов

Отец ребёнка: Магор Антон Георгиев

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1814

Сын: Василий Антонов

Отец ребёнка: Магор Антон Георгиев

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1818

Сын: Фома Антонов

Отец ребёнка: Магор Антон Георгиев

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1823

Сын: Демид Антонов

Отец ребёнка: Магор Антон Георгиев

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Магор Антон Георгиев

Место жительства
Неизвестно
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Смерть
До 1850
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
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