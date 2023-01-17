Анна Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Кузьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Варвара Демидова

Отец ребёнка: Демид Антонов

Стомятка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Минай Демидов

Отец ребёнка: Демид Антонов

Стомятка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Василий Демидов

Отец ребёнка: Демид Антонов

Стомятка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Лукерья Демидова

Отец ребёнка: Демид Антонов

Стомятка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демид Антонов

Место жительства
Неизвестно
Стомятка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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