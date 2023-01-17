Анна Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Варвара Демидова
Отец ребёнка: Демид Антонов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Минай Демидов
Отец ребёнка: Демид Антонов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Василий Демидов
Отец ребёнка: Демид Антонов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Лукерья Демидова
Отец ребёнка: Демид Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демид Антонов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно