Баскова (Адымова) Татьяна Максимова
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Адымов Максим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Басков Иван Марков
Рождение ребёнка
27.12.1894
Дочь: Баскова Апполинария Иванова
Отец ребёнка: Басков Иван Марков
Рождение ребёнка
06.07.1896
Отец ребёнка: Басков Иван Марков
Рождение ребёнка
03.09.1899
Дочь: Баскова Анна Иванова
Отец ребёнка: Басков Иван Марков
Рождение ребёнка
09.08.1902
Дочь: Баскова Ульяна Иванова
Отец ребёнка: Басков Иван Марков
Рождение ребёнка
18.07.1905
Сын: Басков Илья Иванов
Отец ребёнка: Басков Иван Марков
Рождение ребёнка
13.02.1908
Дочь: Баскова Марианна Иванова
Отец ребёнка: Басков Иван Марков
Рождение ребёнка
03.04.1911
Дочь: Баскова Ирина Иванова
Отец ребёнка: Басков Иван Марков
Рождение ребёнка
08.05.1914
Дочь: Баскова Александра Иванова
Отец ребёнка: Басков Иван Марков
Рождение ребёнка
06.01.1917
Сын: Басков Павел Иванов
Отец ребёнка: Басков Иван Марков
Смерть
Неизвестно