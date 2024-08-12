Баскова (Адымова) Татьяна Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баскова (Адымова) Татьяна Максимова

Место рождения

Филино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Адымов Максим

Мать: не указана

Филино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Басков Иван Марков

Рождение ребёнка
27.12.1894

Дочь: Баскова Апполинария Иванова

Отец ребёнка: Басков Иван Марков

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.07.1896

Сын: Басков Василий Иванов

Отец ребёнка: Басков Иван Марков

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.09.1899

Дочь: Баскова Анна Иванова

Отец ребёнка: Басков Иван Марков

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.08.1902

Дочь: Баскова Ульяна Иванова

Отец ребёнка: Басков Иван Марков

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.07.1905

Сын: Басков Илья Иванов

Отец ребёнка: Басков Иван Марков

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.02.1908

Дочь: Баскова Марианна Иванова

Отец ребёнка: Басков Иван Марков

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.04.1911

Дочь: Баскова Ирина Иванова

Отец ребёнка: Басков Иван Марков

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.05.1914

Дочь: Баскова Александра Иванова

Отец ребёнка: Басков Иван Марков

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.01.1917

Сын: Басков Павел Иванов

Отец ребёнка: Басков Иван Марков

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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