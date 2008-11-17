Шинелина (Скрябина) София Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шинелина (Скрябина) София Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1927

Дата смерти

17.11.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1953 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шинелин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
28.09.1953

Сын: Шинелин Михаил Викторович

Отец ребёнка: Шинелин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
20.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шинелин Виктор Иванович

Кирс, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
27.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шинелин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
1965

Сын: Шинелин Александр Викторович

Отец ребёнка: Шинелин Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шинелин Виктор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Кирс, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
Смерть
17.11.2008
Кирс, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
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