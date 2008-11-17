Шинелина (Скрябина) София Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1927
Дата смерти17.11.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1950
Рождение ребёнка
28.09.1953
Сын: Шинелин Михаил Викторович
Отец ребёнка: Шинелин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
20.04.1960
Рождение ребёнка
27.12.1962
Рождение ребёнка
1965
Сын: Шинелин Александр Викторович
Отец ребёнка: Шинелин Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.11.2008