Шинелин Михаил Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1953
Дата смерти11.10.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1953
Отец: Шинелин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
1975
Мать ребёнка: Шинелина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
17.01.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шинелина Наталья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.10.2011
Киев, Киевский уезд