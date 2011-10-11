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Шинелин Михаил Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1953

Дата смерти

11.10.2011

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1975 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1953

Отец: Шинелин Виктор Иванович

Мать: Шинелина София Степановна

Рождение ребёнка
1975

Сын: Шинелин Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Шинелина Наталья Петровна

Рождение ребёнка
17.01.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шинелина Наталья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шинелина Наталья Петровна

Смерть
11.10.2011
Киев, Киевский уезд
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