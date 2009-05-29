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Шинелин Александр Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1965

Дата смерти

29.05.2009

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

1985 г.р.
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Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: Шинелин Виктор Иванович

Мать: Шинелина София Степановна

Рождение ребёнка
16.08.1985

Сын: Шинелин Виктор Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.05.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.01.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.03.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.11.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
29.05.2009
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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