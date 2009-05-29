Шинелин Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1965
Дата смерти29.05.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец: Шинелин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
16.08.1985
Сын: Шинелин Виктор Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.05.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.01.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.03.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.11.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
29.05.2009
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область