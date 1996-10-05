Филатова (Погодаева) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Погодаева) Анна Николаевна

Место рождения

Усолье

Дата рождения

20.11.1912 ст.

Дата смерти

05.10.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1912 ст.

Отец: Погодаев Николай Михайлович

Мать: Погодаева Акилина Тихоновна

Усолье
Рождение ребёнка
23.06.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
05.10.1996
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