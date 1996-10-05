Филатова (Погодаева) Анна Николаевна
Место рожденияУсолье
Дата рождения20.11.1912 ст.
Дата смерти05.10.1996
ПолЖенский
Муж
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Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1912 ст.
Усолье
Рождение ребёнка
23.06.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
05.10.1996