Погодаев Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ЖенаНе указана
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- БиографияБиография
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Дочь: Филатова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Погодаева Акилина Тихоновна
Дочь: Строгальщикова Панна Николаевна
Мать ребёнка: Погодаева Акилина Тихоновна
Дочь: Михайленко Нина Николаевна
Мать ребёнка: Погодаева Акилина Тихоновна
Дочь: Дмитриева Агния Николаевна
Мать ребёнка: Погодаева Акилина Тихоновна
Дочь: Сысоева Мария Николаевна
Мать ребёнка: Погодаева Акилина Тихоновна
Дочь: Погодаева Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Погодаева Акилина Тихоновна
Сын: Погодаев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Погодаева Акилина Тихоновна
Сын: Погодаев Иван-второй Николаевич
Мать ребёнка: Погодаева Акилина Тихоновна
Сын: Погодаев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Погодаева Акилина Тихоновна
Сын: Погодаев Иван-первый Николаевич
Мать ребёнка: Погодаева Акилина Тихоновна
Мать ребёнка: Погодаева Акилина Тихоновна
Сын: Погодаев Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Погодаева Акилина Тихоновна
Дочь: Замотаева Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Погодаева Акилина Тихоновна