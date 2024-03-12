Погодаев Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погодаев Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Погодаев Михаил Артемьевич

Мать: Погодаева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
20.11.1912 ст.

Дочь: Филатова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Погодаева Акилина Тихоновна

Усолье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Строгальщикова Панна Николаевна

Мать ребёнка: Погодаева Акилина Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайленко Нина Николаевна

Мать ребёнка: Погодаева Акилина Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Агния Николаевна

Мать ребёнка: Погодаева Акилина Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сысоева Мария Николаевна

Мать ребёнка: Погодаева Акилина Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погодаева Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Погодаева Акилина Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погодаев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Погодаева Акилина Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погодаев Иван-второй Николаевич

Мать ребёнка: Погодаева Акилина Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погодаев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Погодаева Акилина Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погодаев Иван-первый Николаевич

Мать ребёнка: Погодаева Акилина Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погодаев Илья Николаевич

Мать ребёнка: Погодаева Акилина Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погодаев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Погодаева Акилина Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Замотаева Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Погодаева Акилина Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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