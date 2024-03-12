Погодаева (Пенькова) Акилина Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Филатова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Погодаев Николай Михайлович
Дочь: Строгальщикова Панна Николаевна
Отец ребёнка: Погодаев Николай Михайлович
Дочь: Михайленко Нина Николаевна
Отец ребёнка: Погодаев Николай Михайлович
Дочь: Дмитриева Агния Николаевна
Отец ребёнка: Погодаев Николай Михайлович
Дочь: Сысоева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Погодаев Николай Михайлович
Дочь: Погодаева Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Погодаев Николай Михайлович
Сын: Погодаев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Погодаев Николай Михайлович
Сын: Погодаев Иван-второй Николаевич
Отец ребёнка: Погодаев Николай Михайлович
Сын: Погодаев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Погодаев Николай Михайлович
Сын: Погодаев Иван-первый Николаевич
Отец ребёнка: Погодаев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Погодаев Николай Михайлович
Сын: Погодаев Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Погодаев Николай Михайлович
Дочь: Замотаева Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Погодаев Николай Михайлович