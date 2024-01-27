Харсика (Долгова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харсика (Долгова) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1957

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1957

Отец: Чалых Василий Дмитриевич

Мать: Долгова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
10.06.1980

Дочь: Воробьева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Харсика Николай Степанович

Рождение ребёнка
28.12.1989

Дочь: Бондаренко (Харсика) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Харсика Николай Степанович

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