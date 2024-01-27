Харсика (Долгова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1957
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1957
Отец: Чалых Василий Дмитриевич
Мать: Долгова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
10.06.1980
Дочь: Воробьева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Харсика Николай Степанович
Рождение ребёнка
28.12.1989
Дочь: Бондаренко (Харсика) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Харсика Николай Степанович