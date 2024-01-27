Чалых Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧалых Василий Дмитриевич

Чалых Василий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгов Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Долгова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
12.05.1954

Сын: Долгов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Долгова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
04.08.1957

Дочь: Харсика (Долгова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Долгова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
07.07.1959

Дочь: Долгова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Долгова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
01.01.1961

Дочь: Чалых Галина Васильевна

Мать ребёнка: Долгова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
12.04.1964

Дочь: Чалых Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Долгова Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.