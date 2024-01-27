Чалых Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгов Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Долгова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
12.05.1954
Сын: Долгов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Долгова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
04.08.1957
Дочь: Харсика (Долгова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Долгова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
07.07.1959
Дочь: Долгова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Долгова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
01.01.1961
Дочь: Чалых Галина Васильевна
Мать ребёнка: Долгова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
12.04.1964
Дочь: Чалых Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Долгова Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно