Долгова Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1928
Дата смерти21.01.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1928
Отец: Долгов Федор
Мать: Долгова Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгов Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Чалых Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.05.1954
Сын: Долгов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Чалых Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.08.1957
Дочь: Харсика (Долгова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Чалых Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.07.1959
Дочь: Долгова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Чалых Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.01.1961
Дочь: Чалых Галина Васильевна
Отец ребёнка: Чалых Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.04.1964
Дочь: Чалых Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Чалых Василий Дмитриевич
Смерть
21.01.2014