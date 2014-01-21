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Долгова Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1928

Дата смерти

21.01.2014

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1928

Отец: Долгов Федор

Мать: Долгова Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгов Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Чалых Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1949

Сын: Долгов Николай Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.05.1954

Сын: Долгов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Чалых Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.08.1957

Дочь: Харсика (Долгова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Чалых Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.07.1959

Дочь: Долгова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Чалых Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.01.1961

Дочь: Чалых Галина Васильевна

Отец ребёнка: Чалых Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.04.1964

Дочь: Чалых Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Чалых Василий Дмитриевич

Смерть
21.01.2014

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