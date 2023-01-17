(Столбова) Матрена Ипатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Столбова) Матрена Ипатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Столбова Агафья Прохоровна

Отец ребёнка: Столбов Прохор Яковлевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Столбов Степан Прохорович

Отец ребёнка: Столбов Прохор Яковлевич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Столбов Егор Прохорович

Отец ребёнка: Столбов Прохор Яковлевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Столбова Дарья Прохоровна

Отец ребёнка: Столбов Прохор Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столбов Прохор Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
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