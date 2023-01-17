(Столбова) Матрена Ипатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Столбова Агафья Прохоровна
Отец ребёнка: Столбов Прохор Яковлевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Столбов Степан Прохорович
Отец ребёнка: Столбов Прохор Яковлевич
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Столбов Прохор Яковлевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Столбова Дарья Прохоровна
Отец ребёнка: Столбов Прохор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область