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Столбов Прохор Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Столбов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Столбова Агафья Прохоровна

Мать ребёнка: Матрена Ипатовна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Столбов Степан Прохорович

Мать ребёнка: Матрена Ипатовна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Столбов Егор Прохорович

Мать ребёнка: Матрена Ипатовна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Столбова Дарья Прохоровна

Мать ребёнка: Матрена Ипатовна

Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Ипатовна

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