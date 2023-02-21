Столбов Прохор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Столбов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Столбова Агафья Прохоровна
Мать ребёнка: Матрена Ипатовна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Столбов Степан Прохорович
Мать ребёнка: Матрена Ипатовна
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Матрена Ипатовна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Столбова Дарья Прохоровна
Мать ребёнка: Матрена Ипатовна
Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Ипатовна