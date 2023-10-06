Щербак Платон Ефимович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения17.11.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.11.1824
Отец: Щербак Ефимий Симонович
Мать: Щербак Елена Федоровна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
15.05.1844
Жена: Щербак Анна Даниловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.06.1845
Мать ребёнка: Щербак Анна Даниловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.02.1847
Мать ребёнка: Щербак Анна Даниловна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.04.1849
Дочь: Анна Платоновна
Мать ребёнка: Щербак Анна Даниловна
Рождение ребёнка
16.12.1850
Дочь: Оснач Иулиана Платоновна
Мать ребёнка: Косинская (мосенкская?) Анна Александровна
Рождение ребёнка
30.01.1853
Дочь: Анна Платоновна
Мать ребёнка: Косинская (мосенкская?) Анна Александровна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.03.1856
Дочь: Дарья Платоновна
Мать ребёнка: Косинская (мосенкская?) Анна Александровна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно