Щербак Платон Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербак Платон Ефимович

Щербак Платон Ефимович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

17.11.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1824

Отец: Щербак Ефимий Симонович

Мать: Щербак Елена Федоровна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
15.05.1844

Жена: Щербак Анна Даниловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.06.1845

Сын: Щербак Иван Платонович

Мать ребёнка: Щербак Анна Даниловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.02.1847

Сын: Щербак Семен Платонович

Мать ребёнка: Щербак Анна Даниловна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.04.1849

Дочь: Анна Платоновна

Мать ребёнка: Щербак Анна Даниловна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
16.12.1850

Дочь: Оснач Иулиана Платоновна

Мать ребёнка: Косинская (мосенкская?) Анна Александровна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
30.01.1853

Дочь: Анна Платоновна

Мать ребёнка: Косинская (мосенкская?) Анна Александровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.03.1856

Дочь: Дарья Платоновна

Мать ребёнка: Косинская (мосенкская?) Анна Александровна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close