Оснач (Щербак) Иулиана Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оснач (Щербак) Иулиана Платоновна

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

16.12.1850

Дата смерти

1873

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1850

Отец: Щербак Платон Ефимович

Мать: Косинская (мосенкская?) Анна Александровна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
10.11.1868

Муж: Оснач Иов Дионисьевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
23.06.1869

Сын: Оснач Иван Иович

Отец ребёнка: Оснач Иов Дионисьевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
30.04.1870

Сын: Оснач Яков Иович

Отец ребёнка: Оснач Иов Дионисьевич

Рождение ребёнка
30.06.1871

Сын: Оснач Петр Иович

Отец ребёнка: Оснач Иов Дионисьевич

Рождение ребёнка
06.10.1873

Сын: Оснач Фома Иович

Отец ребёнка: Оснач Иов Дионисьевич

Смерть
1873
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