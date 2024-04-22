Оснач (Щербак) Иулиана Платоновна
Место рождения
Дата рождения16.12.1850
Дата смерти1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1850
Бракосочетание
10.11.1868
Рождение ребёнка
23.06.1869
Сын: Оснач Иван Иович
Отец ребёнка: Оснач Иов Дионисьевич
Рождение ребёнка
30.04.1870
Сын: Оснач Яков Иович
Отец ребёнка: Оснач Иов Дионисьевич
Рождение ребёнка
30.06.1871
Сын: Оснач Петр Иович
Отец ребёнка: Оснач Иов Дионисьевич
Рождение ребёнка
06.10.1873
Сын: Оснач Фома Иович
Отец ребёнка: Оснач Иов Дионисьевич
Смерть
1873