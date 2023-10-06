Оснач Иов Дионисьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
10.11.1868
Жена: Оснач Иулиана Платоновна
Рождение ребёнка
23.06.1869
Сын: Оснач Иван Иович
Мать ребёнка: Оснач Иулиана Платоновна
Рождение ребёнка
30.04.1870
Сын: Оснач Яков Иович
Мать ребёнка: Оснач Иулиана Платоновна
Рождение ребёнка
30.06.1871
Сын: Оснач Петр Иович
Мать ребёнка: Оснач Иулиана Платоновна
Рождение ребёнка
06.10.1873
Сын: Оснач Фома Иович
Мать ребёнка: Оснач Иулиана Платоновна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Оснач Роман Иович
Мать ребёнка: Максимовская Александра Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно