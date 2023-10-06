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Оснач Иов Дионисьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Оснач Дионисий Меркурьевич

Мать: Оснач Наталья Федоровна

Бракосочетание
10.11.1868

Жена: Оснач Иулиана Платоновна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
23.06.1869

Сын: Оснач Иван Иович

Мать ребёнка: Оснач Иулиана Платоновна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
30.04.1870

Сын: Оснач Яков Иович

Мать ребёнка: Оснач Иулиана Платоновна

Рождение ребёнка
30.06.1871

Сын: Оснач Петр Иович

Мать ребёнка: Оснач Иулиана Платоновна

Рождение ребёнка
06.10.1873

Сын: Оснач Фома Иович

Мать ребёнка: Оснач Иулиана Платоновна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Оснач Роман Иович

Мать ребёнка: Максимовская Александра Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимовская Александра Романовна

Смерть
Неизвестно
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