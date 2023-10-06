Щербак (Гавриленко) Анна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербак (Гавриленко) Анна Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

28.04.1850

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.05.1844

Муж: Щербак Платон Ефимович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.06.1845

Сын: Щербак Иван Платонович

Отец ребёнка: Щербак Платон Ефимович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.02.1847

Сын: Щербак Семен Платонович

Отец ребёнка: Щербак Платон Ефимович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.04.1849

Дочь: Анна Платоновна

Отец ребёнка: Щербак Платон Ефимович

Ивот, Сумська область
Смерть
28.04.1850
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