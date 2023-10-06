Щербак (Гавриленко) Анна Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти28.04.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.05.1844
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.06.1845
Отец ребёнка: Щербак Платон Ефимович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.02.1847
Отец ребёнка: Щербак Платон Ефимович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.04.1849
Дочь: Анна Платоновна
Отец ребёнка: Щербак Платон Ефимович
Ивот, Сумська область
Смерть
28.04.1850