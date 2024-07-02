Щербак (Самонова) Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербак (Самонова) Елена Федоровна

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
02.02.1808

Муж: Щербак Ефим Симонович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
13.12.1808

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербак Ефим Симонович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
1810

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербак Ефим Симонович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
27.10.1812

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербак Ефим Симонович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
14.01.1815

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербак Ефим Симонович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
26.09.1817

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербак Ефим Симонович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
16.10.1822

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербак Ефим Симонович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
17.11.1824

Сын: Щербак Платон Ефимович

Отец ребёнка: Щербак Ефим Симонович

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Ивот, Сумська область

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