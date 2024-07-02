Щербак (Самонова) Елена Федоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1808
Рождение ребёнка
13.12.1808
Рождение ребёнка
1810
Рождение ребёнка
27.10.1812
Рождение ребёнка
14.01.1815
Рождение ребёнка
26.09.1817
Рождение ребёнка
16.10.1822
Рождение ребёнка
17.11.1824
Отец ребёнка: Щербак Ефим Симонович
Смерть
Неизвестно