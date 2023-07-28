Карпова (Красникова) Елена Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1903
Дочь: (Карпова) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Карпов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
После 1903
Отец ребёнка: Карпов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
После 1903
Дочь: (Карпова) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Карпов Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно