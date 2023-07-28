Карпова (Красникова) Елена Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпова (Красникова) Елена Матвеевна

Карпова (Красникова) Елена Матвеевна

Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
05.11.1903

Дочь: (Карпова) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Карпов Михаил Иванович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
После 1903

Сын: Карпов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Карпов Михаил Иванович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
После 1903

Дочь: (Карпова) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Карпов Михаил Иванович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.