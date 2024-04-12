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Некрасов Иван Петров

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

15.01.1862

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Некрасов Петр Купреянов

Мать: Некрасова Евдокия Леонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Некрасов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.02.1827

Сын: Некрасов Федор Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Некрасов Николай Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Некрасова Александра Иванова

Мать ребёнка: Некрасова Анна Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.03.1832

Дочь: Нечаева Александра Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Анна Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Некрасов Петр Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Некрасов Иван Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Анна Петровна

Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
15.01.1862
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: старость
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