Некрасов Иван Петров
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смерти15.01.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Некрасов Петр Купреянов
Рождение ребёнка
1825
Сын: Некрасов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
09.02.1827
Мать ребёнка: Некрасова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Некрасов Николай Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Некрасова Александра Иванова
Мать ребёнка: Некрасова Анна Петровна
Рождение ребёнка
09.03.1832
Дочь: Нечаева Александра Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Некрасова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Некрасова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Анна Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.01.1862
Причина смерти: старость