Некрасов Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Некрасов Иван Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Некрасов Николай Тимофеев
Мать ребёнка: Некрасова Ольга Ефимова
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Некрасова Ольга Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Ольга Ефимова
Смерть
Неизвестно