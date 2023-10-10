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Некрасов Тимофей Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Некрасов Иван Петров

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Некрасов Николай Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова Ольга Ефимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Некрасов Семен Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова Ольга Ефимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Ольга Ефимова

Смерть
Неизвестно
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