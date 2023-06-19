Нечаева (Некрасова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева (Некрасова) Александра Ивановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

09.03.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1832

Отец: Некрасов Иван Петров

Мать: Некрасова Анна Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
20.01.1858

Муж: Нечаев Петр Гаврилов

Рождение ребёнка
1860

Сын: Нечаев Павел Петрович

Отец ребёнка: Нечаев Петр Гаврилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Полякова Марья Петровна

Отец ребёнка: Нечаев Петр Гаврилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.03.1875

Дочь: Лариса Петровна

Отец ребёнка: Нечаев Петр Гаврилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нечаев Иван Петрович

Отец ребёнка: Нечаев Петр Гаврилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно