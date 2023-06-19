Нечаева (Некрасова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения09.03.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1832
Отец: Некрасов Иван Петров
Мать: Некрасова Анна Петровна
Бракосочетание
20.01.1858
Муж: Нечаев Петр Гаврилов
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Нечаев Петр Гаврилов
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Полякова Марья Петровна
Отец ребёнка: Нечаев Петр Гаврилов
Рождение ребёнка
23.03.1875
Дочь: Лариса Петровна
Отец ребёнка: Нечаев Петр Гаврилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нечаев Иван Петрович
Отец ребёнка: Нечаев Петр Гаврилов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно