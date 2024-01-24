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Барышев Сергей Николаевич
Барышев Сергей Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.10.?
Пол
Мужской
Отец
Барышев Николай Владимирович
Мать
Барышева (Солопова) Марина Николаевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
27.10.?
Отец:
Барышев Николай Владимирович
Мать:
Барышева Марина Николаевна
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