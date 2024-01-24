Барышев Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышев Николай Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.?

Отец: Барышев Владимир

Мать: Барышева Ольга

Рождение ребёнка
03.07.2014

Дочь: Барышева Виктория Николаевна

Мать ребёнка: Барышева Марина Николаевна

Рождение ребёнка
27.09.?

Дочь: Барышева Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Барышева Марина Николаевна

Рождение ребёнка
27.10.?

Сын: Барышев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Барышева Марина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барышева Марина Николаевна

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