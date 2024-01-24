Барышева (Солопова) Марина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1983
Рождение ребёнка
03.07.2014
Дочь: Барышева Виктория Николаевна
Отец ребёнка: Барышев Николай Владимирович
Рождение ребёнка
27.09.?
Дочь: Барышева Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Барышев Николай Владимирович
Рождение ребёнка
27.10.?
Сын: Барышев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Барышев Николай Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно