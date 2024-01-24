Барышева (Солопова) Марина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышева (Солопова) Марина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1983

Отец: Солопов Николай Алексеевич

Мать: Солопова Лилия Егоровна

Рождение ребёнка
03.07.2014

Дочь: Барышева Виктория Николаевна

Отец ребёнка: Барышев Николай Владимирович

Рождение ребёнка
27.09.?

Дочь: Барышева Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Барышев Николай Владимирович

Рождение ребёнка
27.10.?

Сын: Барышев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Барышев Николай Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барышев Николай Владимирович

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