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Гусев Прохор

Место рождения

д. Чернуха, , ,

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гусев Сергей

Мать: Гусева (Докукина) Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еремеева (Гусева) Людмила

Мать ребёнка: Гусева (Шушпанова) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева (Шушпанова) Екатерина

Работа или профессия
1925
Хлебопаш
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева (Шушпанова) Екатерина

Работа или профессия
1943
Бригадир на железной дороге
Место жительства
1945
Смерть
Неизвестно

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