Гусев Прохор
Место рожденияд. Чернуха, , ,
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гусев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еремеева (Гусева) Людмила
Мать ребёнка: Гусева (Шушпанова) Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
1925
Хлебопаш
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева (Шушпанова) Екатерина
Работа или профессия
1943
Бригадир на железной дороге
Место жительства
1945
Смерть
Неизвестно