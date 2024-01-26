Гусева (Шушпанова) Екатерина
Место рожденияс. Мокса, , ,
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шушпанов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еремеева (Гусева) Людмила
Отец ребёнка: Гусев Прохор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусев Прохор
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Прохор
Смерть
Неизвестно