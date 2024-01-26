Гусева (Шушпанова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Шушпанова) Екатерина

Место рождения

с. Мокса, , ,

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шушпанов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еремеева (Гусева) Людмила

Отец ребёнка: Гусев Прохор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Прохор

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Прохор

Смерть
Неизвестно

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