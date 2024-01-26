Гусева (Докукина) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Докукина) Матрена

Место рождения

д. Чернуха, , ,

Дата рождения

1874

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Докукин Ефим

Мать: Докукина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Прохор

Отец ребёнка: Гусев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбина (Гусева) Анна

Отец ребёнка: Гусев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Сергей

Место жительства
Неизвестно
Домохозяйка
Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Гусева) Татьяна

Отец ребёнка: Гусев Сергей

Рождение ребёнка
14.10.1903

Дочь: Сорокина (Гусева) Пелагея

Отец ребёнка: Гусев Сергей

Рождение ребёнка
26.09.1907

Дочь: Муравьева (Гусева) Надежда

Отец ребёнка: Гусев Сергей

Рождение ребёнка
1910

Сын: Гусев Павел

Отец ребёнка: Гусев Сергей

Смерть
1950
Спустилась в погреб и умерла там | | Возраст: 83-84

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