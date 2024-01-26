Гусева (Докукина) Матрена
Место рожденияд. Чернуха, , ,
Дата рождения1874
Дата смерти1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Докукин Ефим
Мать: Докукина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусев Прохор
Отец ребёнка: Гусев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбина (Гусева) Анна
Отец ребёнка: Гусев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусев Сергей
Место жительства
Неизвестно
Домохозяйка
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Гусева) Татьяна
Отец ребёнка: Гусев Сергей
Рождение ребёнка
14.10.1903
Дочь: Сорокина (Гусева) Пелагея
Отец ребёнка: Гусев Сергей
Рождение ребёнка
26.09.1907
Дочь: Муравьева (Гусева) Надежда
Отец ребёнка: Гусев Сергей
Рождение ребёнка
1910
Сын: Гусев Павел
Отец ребёнка: Гусев Сергей
Смерть
1950
Спустилась в погреб и умерла там | | Возраст: 83-84