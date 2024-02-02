Курбатов Дмитрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатов Дмитрий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1976

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1976

Отец: Курбатов Виктор Александрович

Мать: Курбатова Любовь Феофановна

Рождение ребёнка
02.11.2006

Сын: Окс Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Курбатова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
30.09.2010

Сын: Курбатов Данил Дмитриевич

Мать ребёнка: Курбатова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
28.12.2019

Дочь: Курбатова Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Курбатова Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Наталья Александровна

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