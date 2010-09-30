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Курбатов Данил Дмитриевич
Курбатов Данил Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.09.2010
Пол
Мужской
Отец
Курбатов Дмитрий Викторович
1976 г.р.
Мать
Курбатова (Окс) Наталья Александровна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.2010
Отец:
Курбатов Дмитрий Викторович
Мать:
Курбатова Наталья Александровна
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