Курбатова (Окс) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова (Окс) Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1983

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1983

Отец: Окс Михаил Александрович

Мать: Гришко Елена Андреевна

Рождение ребёнка
02.11.2006

Сын: Окс Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Курбатов Дмитрий Викторович

Рождение ребёнка
30.09.2010

Сын: Курбатов Данил Дмитриевич

Отец ребёнка: Курбатов Дмитрий Викторович

Рождение ребёнка
28.12.2019

Дочь: Курбатова Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Курбатов Дмитрий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Дмитрий Викторович

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