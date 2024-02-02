Курбатова (Окс) Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1983
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1983
Отец: Окс Михаил Александрович
Мать: Гришко Елена Андреевна
Рождение ребёнка
02.11.2006
Сын: Окс Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Курбатов Дмитрий Викторович
Рождение ребёнка
30.09.2010
Сын: Курбатов Данил Дмитриевич
Отец ребёнка: Курбатов Дмитрий Викторович
Рождение ребёнка
28.12.2019
Дочь: Курбатова Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Курбатов Дмитрий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно