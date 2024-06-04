Борин (Борюшин) Родион Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорин (Борюшин) Родион Федоров

Борин (Борюшин) Родион Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

18.02.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борина Варвара Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Борин (Борюшкин) Корнила Родионов

Мать ребёнка: не указана

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.11.1811

Жена: Борина (Соколова) Наталья Иванова

Рождение ребёнка
22.10.1812

Сын: Борин (Борюшин) Андрей Родионов

Мать ребёнка: Борина (Соколова) Наталья Иванова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Борин Николай Родионов

Мать ребёнка: Борина (Соколова) Наталья Иванова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Щеголева (Борина) Прасковья Родионова

Мать ребёнка: Борина (Соколова) Наталья Иванова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Борин Игнатий Родионов

Мать ребёнка: Борина (Соколова) Наталья Иванова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Барышникова (Борина) Анна Родионова

Мать ребёнка: Борина (Соколова) Наталья Иванова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Борин Федор Родионов

Мать ребёнка: Борина (Соколова) Наталья Иванова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
18.02.1848
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от простуды

Мы используем куки для улучшения работы сайта.