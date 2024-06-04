Борин (Борюшин) Родион Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти18.02.1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борина Варвара Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Борин (Борюшкин) Корнила Родионов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
09.11.1811
Рождение ребёнка
22.10.1812
Сын: Борин (Борюшин) Андрей Родионов
Мать ребёнка: Борина (Соколова) Наталья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: Борина (Соколова) Наталья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Щеголева (Борина) Прасковья Родионова
Мать ребёнка: Борина (Соколова) Наталья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: Борина (Соколова) Наталья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Барышникова (Борина) Анна Родионова
Мать ребёнка: Борина (Соколова) Наталья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Борин Федор Родионов
Мать ребёнка: Борина (Соколова) Наталья Иванова
Смерть
18.02.1848
Причина смерти: от простуды