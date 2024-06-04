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Борин Игнатий Родионов

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

28.02.1859

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Борин (Борюшин) Родион Федоров

Мать: Борина (Соколова) Наталья Иванова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борина (Чудакова) Агафья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Борина) Ирина Ануфриева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Кочеткова (Борина) Акулина Игнатьева

Мать ребёнка: Борина (Чудакова) Агафья Федорова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
14.11.1852

Жена: Борина (Баканова) Прасковья Никитина

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.02.1859
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: скоропостижно

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