Борин Игнатий Родионов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смерти28.02.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Борина) Ирина Ануфриева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Кочеткова (Борина) Акулина Игнатьева
Мать ребёнка: Борина (Чудакова) Агафья Федорова
Бракосочетание
14.11.1852
Смерть
28.02.1859
Причина смерти: скоропостижно