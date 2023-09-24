Вишнякова Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишнякова Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

1958 г.р.
1960 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вишняков Алексей Павлович (Москва)

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Вишняков Алексей Павлович (Москва)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1960

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Вишняков Алексей Павлович (Москва)

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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