Вишнякова Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Вишняков Алексей Павлович (Москва)
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Вишняков Алексей Павлович (Москва)
Смерть
Неизвестно