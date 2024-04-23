Ирина Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1864
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Георгий Никифорович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.02.1881
Муж: Парфён Иосифович
Рождение ребёнка
23.04.1882
Сын: Василий Парфёнович
Отец ребёнка: Парфён Иосифович
Рождение ребёнка
23.07.1885
Дочь: Анна Парфёновна
Отец ребёнка: Парфён Иосифович
Рождение ребёнка
23.07.1885
Сын: Борис Парфёнович
Отец ребёнка: Парфён Иосифович
Рождение ребёнка
11.12.1887
Дочь: Анастасия Парфёновна
Отец ребёнка: Парфён Иосифович
Рождение ребёнка
19.11.1889
Сын: Михаил Парфёнович
Отец ребёнка: Парфён Иосифович
Рождение ребёнка
09.07.1894
Сын: Леонтий Парфёнович
Отец ребёнка: Парфён Иосифович
Рождение ребёнка
23.09.1895
Сын: Иван Парфёнович
Отец ребёнка: Парфён Иосифович
Рождение ребёнка
09.04.1898
Сын: Николай Парфёнович
Отец ребёнка: Парфён Иосифович
Рождение ребёнка
07.07.1901
Дочь: Мария Парфёновна
Отец ребёнка: Парфён Иосифович
Рождение ребёнка
07.07.1901
Сын: Фёдор Парфёнович
Отец ребёнка: Парфён Иосифович
Рождение ребёнка
17.08.1904
Дочь: Мария Парфёновна
Отец ребёнка: Парфён Иосифович
Рождение ребёнка
01.12.1907
Сын: Андрей Парфёнович
Отец ребёнка: Парфён Иосифович