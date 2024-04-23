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Ирина Георгиевна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1864

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Георгий Никифорович

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
04.02.1881

Муж: Парфён Иосифович

Рождение ребёнка
23.04.1882

Сын: Василий Парфёнович

Отец ребёнка: Парфён Иосифович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.07.1885

Дочь: Анна Парфёновна

Отец ребёнка: Парфён Иосифович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.07.1885

Сын: Борис Парфёнович

Отец ребёнка: Парфён Иосифович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
11.12.1887

Дочь: Анастасия Парфёновна

Отец ребёнка: Парфён Иосифович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
19.11.1889

Сын: Михаил Парфёнович

Отец ребёнка: Парфён Иосифович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.07.1894

Сын: Леонтий Парфёнович

Отец ребёнка: Парфён Иосифович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.09.1895

Сын: Иван Парфёнович

Отец ребёнка: Парфён Иосифович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.04.1898

Сын: Николай Парфёнович

Отец ребёнка: Парфён Иосифович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.07.1901

Дочь: Мария Парфёновна

Отец ребёнка: Парфён Иосифович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.07.1901

Сын: Фёдор Парфёнович

Отец ребёнка: Парфён Иосифович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.08.1904

Дочь: Мария Парфёновна

Отец ребёнка: Парфён Иосифович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.12.1907

Сын: Андрей Парфёнович

Отец ребёнка: Парфён Иосифович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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