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Анастасия Парфёновна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

11.12.1887

Дата смерти

30.09.1916

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1887

Отец: Парфён Иосифович

Мать: Ирина Георгиевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1887
Бракосочетание
26.01.1909

Муж: Михаил Адрианович

Рождение ребёнка
29.03.1910

Дочь: Матрёна Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Адрианович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.04.1913

Сын: Василий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Адрианович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
20.12.1914

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Адрианович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.02.1916

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Адрианович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
30.09.1916

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