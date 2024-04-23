Анастасия Парфёновна
Место рождения
Дата рождения11.12.1887
Дата смерти30.09.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1887
Отец: Парфён Иосифович
Мать: Ирина Георгиевна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1887
Бракосочетание
26.01.1909
Муж: Михаил Адрианович
Рождение ребёнка
29.03.1910
Дочь: Матрёна Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Адрианович
Рождение ребёнка
10.04.1913
Сын: Василий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Адрианович
Рождение ребёнка
20.12.1914
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Адрианович
Рождение ребёнка
21.02.1916
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Адрианович
Смерть
30.09.1916