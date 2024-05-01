Анисимов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисимов Иван Иванович

Анисимов Иван Иванович

avatar

Место рождения

Федоровское, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

08.01.1913

Дата смерти

07.11.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1913

Отец: Анисимов Иван Сергеевич

Мать: Анисимова Домна Кузьминична

Федоровское, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.12.1941

Сын: Анисимов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Анисимова Нина Павловна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
17.11.1947

Сын: Анисимов Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Анисимова Нина Павловна

Анива, Анивский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
10.10.1949

Дочь: Фоломеева Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Анисимова Нина Павловна

Анива, Анивский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисимова Нина Павловна

Смерть
07.11.1989
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close