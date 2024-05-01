Анисимов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения08.01.1913
Дата смерти07.11.1989
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1913
Рождение ребёнка
01.12.1941
Сын: Анисимов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Анисимова Нина Павловна
Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
17.11.1947
Сын: Анисимов Вячеслав Иванович
Мать ребёнка: Анисимова Нина Павловна
Рождение ребёнка
10.10.1949
Дочь: Фоломеева Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Анисимова Нина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисимова Нина Павловна
Смерть
07.11.1989