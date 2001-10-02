Анисимова (Колдобенкова) Нина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова (Колдобенкова) Нина Павловна

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Место рождения

Сухарево, Мытищи, Московская область

Дата рождения

25.01.1918

Дата смерти

02.10.2001

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1918

Отец: Колдобенков Павел Егорович

Мать: Колдобенкова Евдокия Тимофеевна

Сухарево, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
01.12.1941

Сын: Анисимов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Анисимов Иван Иванович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
17.11.1947

Сын: Анисимов Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Анисимов Иван Иванович

Анива, Анивский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
10.10.1949

Дочь: Фоломеева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Анисимов Иван Иванович

Анива, Анивский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Иван Иванович

Смерть
02.10.2001
Нахабино, Красногорск, Московская область
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