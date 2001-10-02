Анисимова (Колдобенкова) Нина Павловна
Место рождения
Дата рождения25.01.1918
Дата смерти02.10.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1918
Рождение ребёнка
01.12.1941
Сын: Анисимов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Анисимов Иван Иванович
Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
17.11.1947
Сын: Анисимов Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: Анисимов Иван Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1949
Дочь: Фоломеева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Анисимов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.10.2001
Нахабино, Красногорск, Московская область