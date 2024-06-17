Конов Алексей Даниилович 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Конов Алексей Даниилович

Место рождения

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Конов Даниил Денисович

Мать: Конова (Гормачева) Варвара Петровна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
По метрике о свадьбе. 8 2 5 1893 Конов Алексей Данилович 19 Тшлыково 1 1874 Дарья Марковна Марк Егорович 19 Тшлыково 1 1874 Тшлыково крестьянин Дубовиков Семен Тшлыково крестьянин Антон Климе... Показать все
Бракосочетание
02.05.1893

Жена: Конова Дарья Марковна

Тшлыково, Чернский муниципальный район, Тульская область
8 2 5 1893 Конов Алексей Данилович 19 Тшлыково 1 1874 Дарья Марковна Марк Егорович 19 Тшлыково 1 1874 Тшлыково крестьянин Дубовиков Семен Тшлыково крестьянин Антон Климентьевич
Смерть
Неизвестно

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