Конов Алексей Даниилович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
По метрике о свадьбе. 8 2 5 1893 Конов Алексей Данилович 19 Тшлыково 1 1874 Дарья Марковна Марк Егорович 19 Тшлыково 1 1874 Тшлыково крестьянин Дубовиков Семен Тшлыково крестьянин Антон Климе... Показать все
Бракосочетание
02.05.1893
Жена: Конова Дарья Марковна
8 2 5 1893 Конов Алексей Данилович 19 Тшлыково 1 1874 Дарья Марковна Марк Егорович 19 Тшлыково 1 1874 Тшлыково крестьянин Дубовиков Семен Тшлыково крестьянин Антон Климентьевич
Смерть
Неизвестно